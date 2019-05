Εδώ και 25 χρόνια, o Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση του αναπηρικού κινήματος της Ελλάδας.

Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης διετέλεσε πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατόμων με Αναπηρία (International Disability Alliance - IDA), από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι την 30η Ιουνίου 2014. H IDA είναι η πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπροσωπώντας ένα δισεκατομμύριο σχεδόν άτομα με αναπηρία σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Από την 1η Ιουλίου 2010 έως την 30η Ιουνίου 2012 κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου, ενώ σήμερα διατελεί ταμίας της Οργάνωσης.

Από το 1999, ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF), της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, η οποία εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Από τον Σεπτέμβριο του 2010, ο κ. Βαρδακαστάνης είναι μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC), εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην Ομάδα III, όπου μάλιστα είναι αντιπρόεδρος από το 2015.





Επίσης, από το 2011 είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ), εκπροσωπώντας την Ε.Σ.Α.με.Α. στην Ομάδα III.

Σε όλη του τη ζωή αγωνίζεται για την προώθηση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω:

πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (1986 - 1992)

αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (1996 - 2011)

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών (1996 - 1999)

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών (1996 - 1999, 2007 - 2011)

μέλος της Εθνικής Επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» (1998 - 2004),

αντιπρόεδρος της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (1999 - 2003)

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (1999 - 2007)

Ευρωπαίος Πρέσβης Προσβασιμότητας

Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις και ομιλίες για θέματα αναπηρίας στη Βουλή των Ελλήνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στον OHE και σε άλλους πολιτικούς φορείς και Fora της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου και έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εκ των πρωτεργατών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρία, πάλεψε και παλεύει με όλες του τις δυνάμεις για την υλοποίησή της τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το 2007, μετά από δική του πρωτοβουλία που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκε καμπάνια συλλογής υπογραφών «1 εκ. υπογραφές για την Αναπηρία - 1 million signatures for disability». Στις 4 Οκτωβρίου 2007 είχαν συγκεντρωθεί 1.300.000 υπογραφές, δημιουργώντας μεγάλη αίσθηση, δίνοντας ώθηση στην «ορατότητα» των ατόμων με αναπηρία και των δικαιωμάτων τους σε όλη την Ευρώπη.

Στις 6 Δεκέμβρη 2011, πραγματοποιήθηκε με δική του πρωτοβουλία η πιο υψηλού επιπέδου συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα αναπηρίας, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Barroso, ο τότε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, συζητήθηκε η υλοποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, οργανώθηκε το 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στις Βρυξέλλες υπό την προεδρεία του. Υπό την προεδρεία του κ. Βαρδακαστάνη είχε διεξαχθεί και το 2ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρία το 2003.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, με την ιδιότητά ως Πρόεδρος της IDA, ο κ. Βαρδακαστάνης ήταν ομιλητής από κοινού με τον πρόεδρο της 68ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κ. John W. Ashe, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Μπαν Κι Μουν, και τον Πρέσβη Ειρήνης του ΟΗΕ κ. Steve Wonder στην εναρκτήρια τελετή της σπουδαιότερης διοργάνωσης για την Αναπηρία της δεκαετίας: στην Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη (High-Level Meeting on Disability and Development), που διοργάνωσε ο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στις 6 Μαρτίου 2014, με πρωτοβουλία του κ. Βαρδακαστάνη πραγματοποιήθηκε το 1ο Παν-Αφρικανικό Συνέδριο Ατόμων με Αναπηρία με την IDA, στην Κένυα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Όλα τα χρόνια που προεδρεύει στην Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι επικεφαλής των αγώνων των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για την προστασία των δικαιωμάτων τους από την οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνει η χώρα. Εκπροσωπεί το αναπηρικό κίνημα στη Βουλή, στα υπουργεία, σε επιτροπές αλλά και στο δρόμο του αγώνα και των διεκδικήσεων. Πιστεύει βαθιά στο σύνθημα του αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς χωρίς Εμάς» και υποστηρίζει με σθένος ότι είναι στάση ζωής.

