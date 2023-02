Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Παρασκευής, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.

Ο Μ. Ελισάφ, το τελευταίο διάστημα υποβαλλόταν σε θεραπείες για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο θάνατός του αποτελεί μια τεράστια απώλεια για την πρωτεύουσα της Ηπείρου την οποία υπηρέτησε ως γιατρός, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και ως δήμαρχος από το 2019.

Να σημειωθεί ότι ο Μ. Ελισάφ υπήρξε ο πρώτος Έλληνας Εβραίος δήμαρχος.

Επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Οι γονείς του ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος, οι οποίοι κατάφεραν να ξεφύγουν από τη συγκέντρωση κατά την οποία οι περισσότεροι Εβραίοι των Ιωαννίνων εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς.

Βιογραφικό

Ο Καθηγητής κ. Μ. Ελισάφ γεννήθηκε το 1954 στα Ιωάννινα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1979. Εργάστηκε στο Institute of Lipids and Atherosclerosis Research, Sheba Medical Center , Tel Hashomer, Sackler School of Medicine του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ , Ισραήλ (1993-1994).

Διετέλεσε Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ. Ήταν επίσης υπεύθυνος των Εξωτερικών Ιατρείων Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας στα οποία παρακολουθείται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες και παχυσαρκία.

Υπήρξε ενεργό μέλος 27 Επιστημονικών Εταιρειών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι European Atherosclerosis Society, European Hypertension Society και International Society of Hypertension.

Διετέλεσε επανειλημμένα Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, όπου παραμένει μέλος του Δ.Σ. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, διετέλεσε Διευθυντής του Β’ Παθολογικού Τομέα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο κ. Ελισάφ ήταν συνδιευθυντής σύνταξης και μέλος της συντακτικής επιτροπής σαράντα (47) διεθνώς αναγνωρισμένων ιατρικών περιοδικών. Επιπλέον ήταν κριτής σε 118 διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Έχει οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια στο αντικείμενο της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης, της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.

Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Satellite Meeting on Secondary Dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS) [το 1999].

Είχε συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπεία των υπερλιπιδαιμιών, της υπέρτασης, του διαβήτη και άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Είχε 772 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη βασική και κλινική έρευνα στο αντικείμενο της υπέρτασης , των λιπιδίων , της αθηροσκλήρωσης, καθώς και στις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών. Έχει εκδώσει 2 βιβλία με αντικείμενο τις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών καθώς και τις δυσλιπιδαιμίες.

Διετέλεσε επανειλημμένα Δημοτικός Σύμβουλος και ήταν Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος , Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών (2011-2014).

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων.

Επί 17 συναπτά έτη είναι Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, είναι μέλος του Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) ενώ διετέλεσε επί διετία και Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ.

Τον Ιούνιο του 2019 εξελέγη Δήμαρχος Ιωαννίνων με την παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή».

Δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας

«Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωσή της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και συνεχίζει: «Ο αδόκητος θάνατός του αφήνει την πόλη πιο φτωχή, τους Γιαννιώτες στερημένους από έναν δημοτικό άρχοντα με σπάνια ακεραιότητα χαρακτήρα, αδέσμευτο, πολέμιο της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού, που έχτιζε γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και ενέπνεε με το ήθος και το όραμά του.

»Ρωμανιώτης Εβραίος, γέννημα θρέμμα της ακμαίας εβραϊκής κοινότητας που αφανίστηκε στο Ολοκαύτωμα, πιστός στην παράδοσή της, αντλούσε από το οδυνηρό παρελθόν δύναμη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του συνανήκειν.

»Γιατρός, πανεπιστημιακός καθηγητής, παθιασμένος με τα κοινά, υπήρξε ταγμένος στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποτυπώματος του μικρού τόπου του που χώρεσε τόσους πολιτισμούς. Η ήπια, ενωτική, τολμηρή και οραματική προσωπικότητά του θα λείψει από τους συμπολίτες του και από όλους εμάς που τον γνωρίσαμε, συνομιλήσαμε, συνεργαστήκαμε και συνδεθήκαμε μαζί του με μια φιλία ανεκτίμητη».

Δένδιας: Συνεργάστηκε άψογα με το ΥΠΕΞ

«Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα, συνέβαλε ουσιαστικά στην ελληνική προεδρία της Διεθνoύς Συμμαχίας Μνήμης Ολοκαυτώματος (IHRA) και συνεργάσθηκε άψογα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στη διοργάνωση Συνεδρίου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», έγραψε ο Νίκος Δένδιας στο Twitter για την απώλεια του δημάρχου Ιωαννιτών.

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Εβραίος δήμαρχος στην ??, συνέβαλε ουσιαστικά στην ?? Προεδρία της Διεθνoύς Συμμαχίας Μνήμης Ολοκαυτώματος (IHRA) & συνεργάσθηκε άψογα με το @GreeceMFA στη διοργάνωση Συνεδρίου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 17, 2023

Συλλυπητήρια δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη

«Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον αγαπητό μου φίλο, Μωυσή Ελισάφ, τον Δήμαρχο, γιατρό και πανεπιστημιακό δάσκαλο», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συλλυπητήρια δήλωσή του για την απώλεια του δημάρχου Ιωαννιτών.

«Η θητεία του στον Δήμο Ιωαννιτών ως πρώτου εβραϊκής καταγωγής Δημάρχου στην Ελλάδα, ήταν ένα ορόσημο. Ο Μωυσής ήταν πάντα ένας άνθρωπος της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Το έργο του και οι προοδευτικές του ιδέες θα μας εμπνέουν για πάντα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.