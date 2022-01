Την ώρα που ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ (ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας του), καλείται να αποφασίσει εάν θα κάνει χρήση των εξουσιών του ώστε να ανακληθεί η βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, έρχεται στη δημοσιότητα μια είδηση «βόμβα» για το τεστ που έκανε ο Νο1 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη και με βάση το οποίο κρίθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, αμφισβητείται η εγκυρότητα του τεστ για τον κορονοϊό που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στις 16 Δεκεμβρίου.

Το Der Spiegel αναφέρει ότι το QR code που παραπέμπει στο τεστ του Τζόκοβιτς και παρουσιάστηκε στο αυστραλιανό δικαστήριο τη Δευτέρα, δείχνει κατά περιόδους αρνητικό αποτέλεσμα.

Πάντα σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, η πρόσβαση στο αποτέλεσμα του τεστ του Τζόκοβιτς αποκάλυπτε αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ λίγο αργότερα με την ίδια σάρωση το αποτέλεσμα εμφανιζόταν θετικό!

Σε ανάλογη προσπάθεια του Guardian, το αποτέλεσμα εμφανιζόταν μόνο θετικό, ενώ σε δοκιμή των New York Times προέκυψαν επίσης αντιφατικά αποτελέσματα από το ίδιο QR code.

Με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε στο δικαστήριο η πλευρά του Σέρβου, ισχυρίζεται πως βγήκε θετικός στον κοροναϊό σε τεστ που έκανε στις 16 Δεκεμβρίου στο Βελιγράδι και γι’ αυτό ζήτησε άδεια εξαίρεσης από τον εμβολιασμό προκειμένου να μεταβεί στην Αυστραλία για να αγωνιστεί στο Όπεν.

Μετά τη δικαστική δικαίωση που πέτυχε χθες, αφέθηκε ελεύθερος από το ξενοδοχείο κράτησης όπου βρίσκονταν και μάλιστα πήγε με το τεχνικό επιτελείο του και προπονήθηκε, πολύ αργά το βράδυ, προφανώς με την άδεια των διοργανωτών, στις εγκαταστάσεις όπου θα φιλοξενηθεί το Όπεν.

Η συμμετοχή του ή όχι στο Australian Open προκαλεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο στους διοργανωτές γιατί -όπως τονίζει το dw.com- την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η κλήρωση. Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης, έρχονται στο φως στοιχεία αναφορικά με τη διαδικασία που ακολούθησε ο Τζόκοβιτς και οι συνεργάτες του για την απόκτηση της βίζας και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο.

Σημείο τριβής αποτελεί η ταξιδιωτική δήλωση που υπογράφουν όλοι οι εισερχόμενοι επιβάτες. Μεταδόθηκε ότι ο Τζόκοβιτς στην δήλωσή του είχε πει ότι 14 ημέρες πριν από την άφιξή του στην Αυστραλία (Τετάρτη 6 Ιανουαρίου) δεν είχε ταξιδέψει πουθενά. Ωστόσο, είναι επιβεβαιωμένο ότι είχε μεταβεί στο διάστημα αυτό από τη Σερβία στην Ισπανία.

Να σημειωθεί πως για όσους προβαίνουν σε ψευδή δήλωση στο αεροδρόμιο προβλέπεται βαριά ποινή, με φυλάκιση έως και 12 μήνες. Αναφέρθηκε ότι ο Τζόκοβιτς είπε στους αξιωματούχους στο αεροδρόμιο πως η δήλωσή του είχε συμπληρωθεί από τους υπεύθυνους της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Tennis Australia.

Σύμφωνα με το dw.com, σάλο προκάλεσε στην Αυστραλία η κίνηση της οικογένειας του Τζόκοβιτς να διακόψει χθες βράδυ τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε στο Βελιγράδι, μόλις έγινε ερώτηση για το αν ο παίκτης, εν γνώσει συμμετείχε σε δημόσιες εκδηλώσεις, μία ημέρα αφ’ ότου είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό.

Here’s the screenshot of the test at 2.33 pm today, by Spiegel. Same test but now “positive.”



Story in German here: https://t.co/DSIHBaiiWa pic.twitter.com/FkLQEFAnj9