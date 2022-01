Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα του Αυστραλιανού ΄Όπεν, για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ μετά από ένα ματς θρίλερ, διάρκειας τριών ωρών και 23 λεπτών.

Ο Τσιτσιπάς επέστρεψε δύο φορές από εις βάρος του σκορ και με 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 προκρίθηκε στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ.

Στο πέμπτο σετ, ο Τσιτσιπάς έβγαλε ένα ball girl από τη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει ένα... έντομο. Οκορυφαίος Έλληνας τενίστας βοήθησε το ball girl, το οποίο φοβόταν, να απομακρυνθεί ένα έντομο από το κορτ. Αφού έπιασε το έντομο με το χέρι, στη συνέχεια το έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου με τη βοήθεια της ρακέτας του.

The ball girl got scared of the bug. Stefanos Tsitsipas to the rescue. He's great with the kids, pt 254.#AusOpen pic.twitter.com/Fp80mETRJg