Με νέο συμβόλαιο «έδεσαν» οι Πειραιώτες στο λιμάνι τον Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος προπονητής βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27/1) στα γραφεία του Ολυμπιακού, στην πλατεία Αλεξάνδρας, όπου υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και στη συνέχεια υπέγραψε την ανανέωση της συνεργασίας του με τους πρωταθλητές Ελλάδας για δύο ακόμα χρόνια.

Ο Πορτογάλος κόουτς, που ανέλαβε τον Ολυμπιακό το 2018, τόνισε: «Είμαι χαρούμενος και περήφανος γι’ αυτό που ζω, όλοι γνωρίζουν ότι νιώθω σαν στο σπίτι μου, νιώθω ευπρόσδεκτος. Όλοι γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος μού δίνει τις καλύτερες συνθήκες για να δουλεύω, και να κάνω αυτό που μου αρέσει στη ζωή μου και την καριέρα μου».

Ο προπονητής μας Πέδρο Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, μέχρι το 2024! / @CoachPMartins has renewed his contract with Olympiacos FC until 2024! ?⚪️ #Οlympiacos #Coach #PedroMartins #Football #ElProfesor #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/YCdRsl68J3