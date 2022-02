Ειδικότερα, μια σφοδρή καταιγίδα ανάγκασε τον πιλότο του αεροπλάνου που μετέφερε τους παίκτες και το τεχνικό τιμ της Μάντσεστερ Σίτι να αλλάξει... προορισμό.

Η Σίτι ταξίδεψε από την Πορτογαλία την Τετάρτη (16/2) μετά από ένα εκπληκτικό 5-0 επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Τσάμπιονς Λιγκ το προηγούμενο βράδυ.

Η πτήση τους επρόκειτο να φτάσει στο Μάντσεστερ, αλλά οι ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν τον πιλότο να προσγειωθεί τελικά στο Λίβερπουλ.

Μια δήλωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Σίτι στο Twitter το βράδυ της Τετάρτης έχει ως εξής: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το αεροπλάνο που μετέφερε την πρώτη ομάδα από τη Λισαβόνα προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λίβερπουλ, όταν ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν σε εκτροπή από το Μάντσεστερ».

Όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα παρακολούθησης Flightradar24, το αεροπλάνο έκανε κύκλους αρκετές φορές πριν αλλάξει πορεία προς το Λίβερπουλ, το οποίο απέχει περίπου 30 μίλια από τον αρχικό προορισμό, σημειώνει η ηλεκτρονική έκδοση της Mirror.

