Σύμφωνα με το Reuters, ο Φινλανδός σκιέρ, Ρεμί Λίντχολμ, αντιμετώπισε ένα απίστευτο πρόβλημα μετά το τέλος του του αγωνίσματος 50 χλμ (είχε μειωθεί στα 30 χιλιόμετρα) του σκι αντοχής, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι όταν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε ένα από τα πιο «άγρια» αγωνίσματα της διοργάνωσης, το μόριό του είχε παγώσει από το κρύο και χρειάστηκε άμεσα μία θερμοφόρα για να το επαναφέρει στην κατάλληλη θερμοκρασία.

«Μπορείτε να μαντέψετε ποιο μέρος του σώματος ήταν παγωμένο όταν τελείωσα... ήταν ένας από τους χειρότερους αγώνες που έχω συμμετάσχει. Όταν τα μέρη του σώματος άρχισαν να θερμαίνονται ξανά μετά τον τερματισμό, ο πόνος ήταν αφόρητος», τόνισε ο Λίντχολμ μιλώντας σε ΜΜΕ της πατρίδας του.

Ο Φινλανδός έχει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και στο παρελθόν, ενώ φέτος αγώνας μειώθηκε κατά τα 20 χιλιόμετρα λόγω του πρωτοφανούς κρύου. Για την ιστορία, ο Λίνχολμ τερμάτισε 28ος στο σκι αντοχής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αθλητές χάνουν περίπου 1.000 θερμίδες κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος, ενώ πολλοί από αυτούς καταρρέουν στον τερματισμό.

