Μην χάσετε και το φινάλε στα Play Offs της Super League Interwetten, στη La Liga Santander και στη Ligue 1, αλλά και τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, Φράιμπουργκ - Λειψία

Τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακός, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης υπόσχονται πανδαισία μπάσκετ στην «Stark Arena» του Βελιγραδίου με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague και το Novasports θα είναι εκεί και θα μεταφέρει ΖΩΝΤΑΝΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με πολύωρες μεταδόσεις και λεπτό προς λεπτό με μοναδικό τρόπο και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας, όλα όσα γίνουν στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, στο Final Four 2022 (19-21/5)!

Ο Ολυμπιακός, που επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια σε Final Four, η Aναντολού Εφές που θέλει να κρατήσει το στέμμα της, η περσινή φιναλίστ Μπαρτσελόνα και η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης συνθέτουν την εντυπωσιακή τετράδα του φετινού Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα καλούνται να ξεπεράσουν στον Α’ ημιτελικό, το εμπόδιο της κατόχου του τροπαίου Αναντολού Εφές (Πέμπτη 19/5, 19:00) προκειμένου να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης και να διεκδικήσουν το 4ο τρόπαιο της ιστορίας τους. Εκεί θα περιμένει ο νικητής του Β΄ ημιτελικού, του ισπανικού «El Clasico» Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (Πέμπτη 19/5, 22:00).

Με πέντε απεσταλμένους στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Δώρα Παντέλη, Δημήτρης Καρύδας, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Χρήστος Καούρης και ο Νικήτας Αυγουλής, το Novasports Prime από την Τετάρτη 18/5 έως και τo Σάββατο 21/5, θα μεταφέρει όλα όσα θα γίνουν στο Βελιγράδι μέσα από τις ειδικές εκπομπές «Playmakers» από το στούντιο της Κάντζας με τον Γιαννίκο

Δούσκα, αλλά και μέσα από την ειδική ενότητα στο site και τα social media του Νovasports.gr. Συνεντεύξεις Τύπου, προπονήσεις ομάδων, ρεπορτάζ, Live συνδέσεις, ειδικά αφιερώματα για τις ομάδες του Final Four και τις μεγάλες αναμετρήσεις των ημιτελικών καθώς και στιγμές από το παρελθόν θα δώσουν τον ρυθμό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης! Επίσης όλες οι εκπομπές Playmakers θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους Έλληνες μέσα από το Web TV και το YouTube του Νovasports.gr. To Novasports όμως ετοιμάζει κι άλλες εκπλήξεις προκειμένου να βάλει τους φίλους του μπάσκετ για τα καλά το ρυθμό του Final Four, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πλούσιο οπτικό υλικό που αφορά τόσο στην ιστορία της διοργάνωσης, στις κορυφαίες στιγμές των ελληνικών ομάδων αλλά και στους τελικούς που έγραψαν ιστορία μέσα από το Novasports4. Επίσης ένα νέο ντοκιμαντέρ της διοργανώτριας με τίτλο «Land of MVPs» θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 18/5 στις 22:30 στο Novasports Prime. Μια εξαιρετική σύμπτωση που σημειώθηκε σε 3 διοργανώσεις μπάσκετ και αφορά σε τρείς Σέρβους μπασκετμπολίστες και κέρδισαν το βραβείο του MVP: ο Nikola Jokic στο NBA, ο Vasilije Micic στη EuroLeague και ο Milos Teodosic στο EuroCup.

Ποδοσφαιρική πανδαισία στο Novasports

Εκτός όμως από τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, οι συνδρομητές Novasports θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και πανδαισία ποδοσφαίρου με την αυλαία των Play Offs της Super League Interwetten, το φινάλε των κορυφαίων πρωταθλημάτων της ισπανικής La Liga Santander και της γαλλικής Ligue 1, αλλά και τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας DFB Pokal.

Πιο αναλυτικά οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (17/5, 20:00) και ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης (17/5, 20:00) για την 10η και τελευταία αγωνιστική των Play Offs της Super League Interwetten. Στη Γερμανία, θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου DFB Pokal, Φράιμπουργκ – Λειψία (21/5, 21:00), ενώ στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί η 38η και τελευταία αγωνιστική της Ligue 1 με τους φίλους του ποδοσφαίρου να παρακολουθούν σε παράλληλη μετάδοση έξι αγώνες με τις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας, Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Λιλ, Μονακό. Παράλληλα, η αυλαία πέφτει και στην Ισπανία και στη La Liga Santander με τα παιχνίδια της 38ης αγωνιστικής να διεξάγονται το τριήμερο 20-22/5 και να μεταδίδονται όλα από τo Novasports.