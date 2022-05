Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υπερασπίστηκε τον τίτλο της στον τελικό του φάιναλ φορ του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 58-57 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, η Εφές έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά σερί τίτλους (2021, 2022) από τη «χρυσή» διετία του Ολυμπιακού (2012, 2013).

O Τιμπόρ Πλάις της Αναντολού Εφές αναδείχθηκε MVP του τελικού.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 34-29, 42-40, 57-58.

Who is ready to party with @AnadoluEfesSK?#F4GLORY pic.twitter.com/5rB0IoCg2Q