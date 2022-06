Η Άρσεναλ έχει προγραμματίσει τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του πρώην προπονητή της, Αρσέν Βενγκέρ, έξω από το στάδιο «Emirates».

Ο Βενγκέρ θα τιμηθεί από τον σύλλογο με τρόπο αντίστοιχο με τους τρεις πρώην θρυλικούς παίκτες των «κανονιέρηδων», τον Τιερί Χένρι, τον Ντένις Μπέργκαμπ και τον Τόνι Άνταμς.

Ο 72χρονος Γάλλος προπονητής είχε μια επιτυχημένη θητεία 22 ετών στον σύλλογο του Βόρειου Λονδίνου, καθώς κατέκτησε τρεις τίτλους στην Premier League και επτά Κύπελλα Αγγλίας.

Επίσης, σημαντική ήταν η προσφορά του Βενγκέρ στον αγγλικό σύλλογο και εκτός των πάγκων. Ο πρώην προπονητής έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της έδρας της ομάδας, από το «Highbury» στο «Emirates», ένα νέο σύγχρονο γήπεδο 60.000 θέσεων.

Σύμφωνα με το ESPN, ο Βενγκέρ δημιούργησε - κατά κάποιον τρόπο - νέα δεδομένα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς άφησε το στίγμα του αλλάζοντας την προσέγγιση που υπήρχε για τη διατροφή των παικτών.

Πλέον, ο Γάλλος είναι στέλεχος της FIFA, ενώ στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ υπάρχει μια εντυπωσιακή τοιχογραφία με τον Βενγκέρ.

Legendary Arsenal manager Arsene Wenger will reportedly be the next statue at the Emirates Stadium walkway. pic.twitter.com/F75LNW9L5V