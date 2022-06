Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 90 ετών άφησε ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Βόρειας Ιρλανδίας, Μπίλι Μπίγκαμ, ο οποίος οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στα τελικά του Μουντιάλ το 1982 και το 1986.

Ο εκλιπών κάθησε επίσης στον πάγκο της εθνικής Ελλάδας και του ΠΑΟΚ, καθώς και της Έβερτον.

Επίσης, ως ποδοσφαριστής υπήρξε διεθνής με την Βόρεια Ιρλανδία. Φόρεσε 56 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο της χώρας του με απολογισμό δέκα τέρματα, ενώ αγωνίστηκε και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 στη Σουηδία.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βόρειας Ιρλανδίας αναφέρει ότι το σπουδαιότερο επίτευγμά του ως προπονητή ήταν πιθανότατα η πρόκριση της ομάδας στη β' φάση του Μουντιάλ του 1982 με μια απροσδόκητη νίκη επί της Ισπανίας στη Βαλένθια.

It is with great sadness that the Irish FA has learned of the passing of its esteemed former player and manager Billy Bingham at the age of 90