Ο Γκονθάλο Άβιλα Γκορδόν («Πίπα») είναι γεννημένος στις 26 Ιανουαρίου 1998 και τελευταία του ομάδα ήταν η Χάντερσφιλντ, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε διεκδίκησε την άνοδο στην Premier League.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ, μετρώντας 13 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Ταραγόνα.

Την τελευταία διετία με τη Χάντερσφιλντ κατέγραψε 54 συμμετοχές.

Είναι διεθνής με την εθνική Ισπανίας U21.

Ο Γκονζάλο Άβιλα στα «ερυθρόλευκα»! / @gnzavila in the red and white of Olympiacos! ?⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #GonzaloAvila #WelcomeAvila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/JoSWl0fjED