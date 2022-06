Σε μια ανάρτηση στο Twitter, που σίγουρα θα συζητηθεί πολύ, προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Οι πόλεις και οι δήμοι πρέπει να φυτέψουν οπωροφόρα δέντρα σε δημόσιους χώρους για να βοηθήσουν στη σίτιση των αστέγων στους δρόμους», έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Να σημειώσουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που κατέκτησε το τουρνουά στη Μαγιόρκα, κέρδισε μια θέση και επέστρεψε στην 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη που διατηρεί η ATP με 5.150 βαθμούς.

Στην κορυφή είναι κι αυτή την εβδομάδα ο Ρώσος, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, και τον ακολουθούν ο Γερμανός, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Σέρβος, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets.