Η Ελλάδα στο ντεμπούτο του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο επικράτησε 93-71 της Μεγάλης Βρετανίας στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ Νεάπολης, στη Λάρισα, για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Οι Βρετανοί αιφνιδίασαν την ελληνική ομάδα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης φτάνοντας να προηγηθούν με 12-1 (4’). Οι πρώτοι εντός πεδιάς πόντοι για την Ελλάδα ήρθαν από τον Γιώργο Παπαγιάννη, με τον Λεωνίδα Κασελάκη να δίνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στη δεύτερη περίοδο (27-25, 15’).

Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με τις δύο ομάδες να αλλάζουν θέση στο πόστο του οδηγού και καμία να μην μπορεί να ξεφύγει από την άλλη. Ο Δημήτρης Αγραβάνης έγραψε το 32-31 (16’15’’) με 3/3 ελεύθερες βολές και ο Λευτέρης Μποχωρίδης το 39-38 με εντυπωσιακό τρόπο, αφού έκλεψε, έφυγε στον αιφνιδιασμό, κάρφωσε και κέρδισε και το φάουλ!

Το τρίτο δεκάλεπτο μπήκε με τελείως διαφορετικούς οιωνούς. Παπαγιάννης, Αγραβάνης και Ντόρσεϊ οδήγησαν τη διαφορά σε διψήφια τιμή (51-41, 24′). Η Ελλάδα έφτασε στο +14 (60-44, 28′) με τρίποντο του Μποχωρίδη και ο Νίκος Γκίκας νίκησε το χρόνο στο τέλος της τρίτης περιόδου για να οδηγήσει στο +21 (69-48).

Η ταχύτητα και η διάθεση δεν άλλαξαν για την επίσημη αγαπημένη που έφτασε στο 76-52 (31’40”) με τον Λεωνίδα Κασελάκη. Το τελικό .. ήρθε χωρίς να απειληθεί η ελληνική ομάδα και μέσα σε μια πραγματικά εξαιρετική ατμόσφαιρα γεμάτη παλμό στο κλειστό του ΕΑΚ Νεάπολης!

Δεκάλεπτα: 19-20, 39-38, 69-48, 93-71

Is it a bird? Is it a plane?



It's @Kostas_ante13 ✈️??#FIBAWC #WinForHellas pic.twitter.com/forTEwWeLr