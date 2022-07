«Το τένις είναι ατομικό άθλημα. Κάποιοι αντίπαλοι μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε θυμό και οργή», δήλωσε ο Σέρβος αναφορικά με την επιλογή του Στέφανου Τσιτσιπά να ρίξει με δύναμη ένα μπαλάκι προς την εξέδρα όταν ο αντίπαλός του, Νικ Κύργιος, τον εξόργισε. «Όμως, κάθε φορά που έχω τέτοιες αντιδράσεις νιώθω άσχημα και απολογούμαι. Ελπίζω πως ο Τσιτσιπάς θα καταλάβει το λάθος του και θα απολογηθεί κι αυτός. Ήταν πολύ τυχερός. Θα μπορούσε να έχει χτυπήσει κάποιον και να έχει αποβληθεί», κατέληξε ο Τζόκοβιτς.

Με ανάρτησή του στο twitter o Στέφανος Τσιτσιπάς απαντά σήμερα στις δηλώσεις Τζόκοβιτς αφήνοντας αιχμές για τον χαρακτήρα του Ελληνοαυστραλού αντιπάλου του.

«Η δυνατότητα και η επιθυμία μου να αναγνωρίσω πως είχα άδικο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το χαρακτήρα του ατόμου με το οποίο διαφωνώ», έγραψε στον λογαριασμό του.

My ability and capacity to acknowledge I was wrong is largely determined by the attitude of the person I’m arguing with.