Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Αϊζέια Κάνααν, με τους ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του.

Ο 31χρονος Αμερικανός, αποτελούσε την βασική επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που αφήνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊζάια Κάνααν. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο



Γεννήθηκε: 21/05/1991

Υπηκοότητα: Αμερικανική

Ύψος: 1.83μ.

Θέση: Point Guard/Shooting Guard

Προηγούμενες ομάδες:

Murray State (2009-2013)

Houston Rockets (2013-2015)

Rio Grande Valley Vipers (2013-2015)

Philadelphia 76ers (2015-2016)

Chicago Bulls (2016-2017)

Houston Rockets (2017)

Northern Arizona Suns (2017)

Phoenix Suns (2017-2018)

Minnesota Timberwolves (2019)

Milwaukee Bucks (2019)

Stockton Kings (2019-2020)

UNICS Kazan (2020-2022)

Galatasaray (2022)

Οι περσινοί αριθμοί του...







Στην Ευρωλίγκα -με την φανέλα της Ούνικς- σε 24 αγώνες είχε μέσο όρο 11.8 πόντους (81.6% βολές, 40.9% δίποντα, 41% τρίποντα), 1.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Στην VTB League σε 11 αγώνες είχε μέσο όρο 12.3 πόντους 1.9 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

Στο Τουρκικό πρωτάθλημα (με την φανέλα της Γαλατασαράι) σε 5 αγώνες είχε μέσο όρο 10 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέλος της All Star ομάδας της D-League (2014)

Μέλος της OVC All-American ομάδας (2012)

OVC: Παίκτης της χρονιάς (2012, 2013)

OVC : Μέλος της πρώτης 5άδας (2011-2013)

Freshman of the Year της κοιλάδας του Οχάιο (2010)».