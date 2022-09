Ο Ρότζερ Φέντερερ έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο στον Στέφανο Τσιτσιπά στη διοργάνωση του Laver Cup.

Ο «βασιλιάς» Φέντερερ, που έδωσε στο Λονδίνο πριν από λίγες ημέρες την τελευταία παράσταση στη μεγάλη καριέρα του, «χάρισε» στον Έλληνα τενίστα μια πολύ ξεχωριστή ρακέτα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοιμήθηκε αγκαλιά με τη ρακέτα που του υπέγραψε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Έλληνας τενίστας ανέβασε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε αμέσως viral.

Mornings in London be like... pic.twitter.com/Qtqf9rLo6m