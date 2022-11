Το Κατάρ φέρεται να δωροδόκησε παίκτες του Εκουαδόρ για να κερδίσει τον πρώτο αγώνα. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Αμτζάντ Ταχά, το Κατάρ φέρεται να δωροδόκησε οκτώ παίκτες του Ισημερινού, με περίπου 7,4 εκατομμύρια δολάρια, για να χάσουν τον εναρκτήριο αγώνα τους με τους οικοδεσπότες του Παγκοσμίου Κυπέλλου (1-0, με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο).

Αυτό -πάντα σύμφωνα με τις ίδιες φήμες- υποστήριξαν πέντε αξιωματούχοι του Κατάρ και του Ισημερινού.

Ο Αμτζάντ Ταχά, ο οποίος φέρεται να συνεργάζεται με την Daily Mail εύχεται να έχει ψεύτικη πληροφόρηση δημοσιεύοντας αυτή την φήμη.

Μένει να φανεί κατά πόσο έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα, με αρκετά Μέσα ανά τον κόσμο να αναπαράγουν το φημολογούμενο σκάνδαλο.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022