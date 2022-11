Το παιχνίδι στο στάδιο «Αλ Τουμαμά» της Ντόχα είχε «τελειώσει» ουσιαστικά από το πρώτο ημίωρο, διάστημα στο οποίο οι Ίβηρες με μία εντυπωσιακή εμφάνιση είχαν παραβιάσει την εστία του Κέιλορ Νάβας τρεις φορές. Αρχικά στο 11΄ ο Όλμο, έπειτα από ασίστ του Γκάβι άνοιξε το σκορ (1-0).

Δέκα λεπτά αργότερα (21') από πάσα του Ζόρντι Άλμπα ο Ασένσιο με σουτ στην κίνηση «έγραψε» το 2-0, ενώ στο 31' ο αριστερός μπακ της «Μπαρτσα» κέρδισε πέναλτι (τον αντέτρεψε ο Ντουάρτε), το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Τόρες.

Η Ισπανία, όμως, δεν έμεινε εκεί. Πριν από τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα (56') ο Φεράν Τόρες με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ στο 75' ο Γκάβι πέτυχε ίσως το πιο όμορφο γκολ του αγώνα (5-0), με απευθείας σουτ από ασίστ του Μοράτα κι αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Νάβας.

Ο 18χρονος Πάμπλο Μαρτίν Παέθ Γκαβία, κατά κόσμον Γκάβι, έγινε σήμερα ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην Ιστορία των Μουντιάλ, πετυχαίνοντας το 5ο γκολ της Ισπανίας στο 7-0 επί της Κόστα Ρίκα. Ο μέσος της Μπαρτσελόνα βλέπει πλέον το όνομά του στη σχετική λίστα των ρεκόρ κάτω από τον «βασιλιά» Πελέ, ο οποίος παραμένει ο μοναδικός «ανήλικος» σκόρερ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς όταν πέτυχε το πρώτο του γκολ, στη Σουηδία το 1958, δεν είχε κλείσει τα 18. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε εφέτος, καθώς δεν υπάρχει στο Κατάρ ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών.

Ο Γκάβι είναι γεννημένος στις 5 Αυγούστου 2004, συνεπώς σκόραρε σε ηλικία 18 ετών και 100 ημερών. Το περασμένο καλοκαίρι έγινε και ο νεότερος σκόρερ στα χρονικά της εθνικής Ισπανίας, πετυχαίνοντας γκολ στο 2-2 με την Τσεχία ενώ ήταν 17 και 304 ημερών.

Στην εκπνοή του αγώνα ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Κάρλος Σολέρ, με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής πέτυχε το 6-0, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μοράτα έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» της ονειρεμένης εμφάνισης της Ισπανίας στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση του Κατάρ.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε εύρος νίκη των Ισπανών σε τελική φάση Μουντιάλ και αντίστοιχα είναι η πιο βαριά των Κοσταρικανών, στην 6η τους παρουσία στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Αθπιλικουέτα, Ρόδρι, Λαπόρτ, Άλμπα (64΄ Μπάλντε), Γκάβι, Μπουσκέτς (64΄ Κόκε), Πέδρι (57΄ Σολέρ), Τόρες (57΄ Μοράτα), Ασένσιο (69΄ Νίκο Γουίλιαμς), Όλμο

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ (Λουίς Σουάρες): Νάβας, Μαρτίνες (46΄ Γουάστον), Φούλερ, Ντουάρτε, Κάλβο, Οβιέδο (82΄ Ματαρίτα), Κάμπελ, Μπόρχες (71΄ Αγκιλέρα), Τεχέδα, Μπένετ (61΄ Ρουίζ), Κοντρέρας (61΄ Σαμόρα)

