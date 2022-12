Όλα ξεκίνησαν από ένα retweet του κορυφαίου τενίστα: ανέβασε ανάρτηση του επιχειρηματία Iman Gadzhi ο οποίος σχολίασε ότι ο σύγχρονος φεμινισμός «διδάσκει στις γυναίκες να μισούν τους άνδρες, τις γυναίκες να μισούν τις γυναίκες που είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και κάνει τους άνδρες να ντρέπονται να είναι άνδρες».

«Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπεις κάτι που αρχικά ήταν αγνό να γίνεται τόσο τοξικό», σημείωσε ο Gadzhi και ο Τσιτσιπάς έδειξε να συμμερίζεται αυτή τη θέση.

Ακολούθησαν διάφορα σχόλια με αφορμή αυτό το retweet. Ενδεικτική είναι η ανάρτηση της Κάθριν Γουιτάκε (που σχολιάζει αγώνες για το BBC και το Eurosport), η οποία ανέφερε: «Γεια σου Στέφανε, σύγχρονη φεμινίστρια εδώ. Απλά αναρωτιέμαι σε τι βασίζεις αυτή την εκτίμηση; Πώς έχεις μορφωθεί πάνω στη γυναικεία εμπειρία της ζωής/του κόσμου; Ποια είναι η αντίληψή σου για την πατριαρχία; Ευχαρίστως να συζητήσουμε οποιαδήποτε στιγμή».

Ο Τσιτσιπάς... επανήλθε στην κουβέντα που άνοιξε στα social media κάνοντας τρία διαδοχικά «τιτιβίσματα».

«Ο φεμινισμός ενδυναμώνει τους ανθρώπους, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν. Είναι διαδεδομένη η λανθασμένη αντίληψη ότι ο φεμινισμός ωφελεί αποκλειστικά τις γυναίκες και ότι μόνο οι γυναίκες μπορούν να είναι φεμινίστριες. Ο φεμινισμός στην πραγματικότητα επιδιώκει την ισότητα των φύλων και όχι την υπεροχή των γυναικών», έγραψε.

Ο Έλληνας τενίστας σημείωσε ακόμη ότι «ένας από τους βασικούς στόχους του φεμινισμού είναι να καταρρίψει τα μακροχρόνια στερεότυπα των φύλων, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να ζήσουν μια ελεύθερη και ανεξάρτητη ζωή» και ότι «Οι άνισες κοινωνίες είναι λιγότερο συνεκτικές. Έχουν υψηλότερα ποσοστά αντικοινωνικής συμπεριφοράς και βίας. Οι χώρες με μεγαλύτερη ισότητα των φύλων είναι περισσότερο συνδεδεμένες. Αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνεται σε υγιές επίπεδο. Δεν πρέπει να είναι ριζοσπαστικό. Εκεί έγκειται το πρόβλημα».

In my opinion everyone is and should be equal to everyone. No matter your background, gender, religion, ethnicity or race.



Modern feminism has swerved from gender equality into a cult of outrage that seeks to disparage men.



How is that fair?