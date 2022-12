Ο 35χρονος επιθετικός, λίγες μόνο ώρες μετά την ήττα της Τρικολόρ στα Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ απέναντι στην Αργεντινή, έκανε γνωστή την απόφασή του, που φημολογούνταν από καιρό λόγω της ρήξης του με τον προπονητή, Ντιντιέ Ντεσάν. .

Ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, συγκεκριμένα, έγραψε:

«Έκανα την προσπάθειά μου και τα λάθη που ήταν απαραίτητα για να φτάσω εδώ που βρίσκομαι σήμερα, είμαι περήφανος γι' αυτό. Έγραψα την ιστορία μου και η δική μας τελειώνει»

Να θυμίσουμε ότι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, δεν συμμετείχε στο Μουντιάλ του Κατάρ λόγω της θλάσης, που υπέστη στον αριστερό του μηρό κατά τη διάρκεια προπόνησης, που τoν έθεσε εκτός διοργάνωσης.

Η τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο, ήταν, επομένως, εκείνη στις 13 Ιουνίου 2022, στην εντός έδρας ήττα από την Κροατία στο Nations League.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs