Η Αλμπισελέστε, μετρά πλέον 3 «παράσημα» στη φανέλα της, από το 1978, το 1986 και το τωρινό, με ένα ολόκληρο έθνος να «υποκλίνεται» στο Μέσι και την παρέα του.

Ο Μέσι, είχε ανέκαθεν περίοπτη θέση στην καρδιά των Αργεντινών, αλλά ιδίως στη περιοχή Ροσάριο, η οποία και βρίσκεται σχετικά κοντά στο Μπουένος Άιρες, λατρεύεται σαν «Μεσσίας».

Το Ροσάριο, είναι η γενέτειρα του διεθνούς άσου. Ο ίδιος, λοιπόν, χθες, μετά τους πανηγυρισμούς - που δεν έχουν τελειωμό - προσπάθησε να προσεγγίσει το σπίτι του, πράγμα, που το πλήθος του το έκανε αδύνατο. Οι οπαδοί φώναζαν ρυθμικά το όνομά του κι έβγαζαν βίντεο και φωτογραφίες από τη σκηνή.

Το αυτοκίνητο, το οδηγούσε η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούζο κι ο ίδιος καθόταν δίπλα, απολαβαίνοντας το θέαμα και την πραγμάτωση των ονείρων του, μετά από χρόνια.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.



?️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”



pic.twitter.com/wWROPZkm9l