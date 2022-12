Τις τελευταίες μέρες το Μπουένος Άιρες αναβιώνει μεγάλες στιγμές, με τη νίκη του Μέσι και της παρέας του έναντι της Τρικολόρ, σε ένα ματς «θρίλερ», που κρίθηκε 4 - 2 στα πέναλτι.

Εν μέσω αυτών των πανηγυρισμών, κάποιοι φανατικοί, εξέφρασαν το μίσος τους απέναντι στο Γάλλο άσο, Κιλιάν Εμπαπέ, που κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» στο τουρνουά.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο ζητωκραυγάζουν και καίνε μια πρόσοψη φέρετρου με το πρόσωπό του. Σε δεύτερο βίντεο, κάποιοι άλλοι πανηγυρίζουν, κρατώντας σάκους, σε σχήμα ανθρώπινου σώματος, με το όνομα του Εμπαπέ.

Τα βίντεο, σαφώς, έχει προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις, μιας και τέτοιες πράξεις μίσους δεν έχουν χώρο στον αθλητισμό.

Argentinians with a lovely 24th birthday present for Kylian Mbappé here. pic.twitter.com/4U5JNOQWHK

Even uglier displays of hatred & bigotry from Argentina fans towards Kylian Mbappé displayed here. pic.twitter.com/WY4Saw0LsQ