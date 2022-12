Οι δύο μεγαλύτεροι -κατά πολλούς- ποδοσφαιριστές που απόλαυσαν οι φίλαθλοι στα γήπεδα, ο Πελέ και ο Μαραντόνα, συναντήθηκαν πριν από πολλά χρόνια στο πλατό μιας τηλεοπτικής εκπομπής.

Ο Μαραντόνα, εκτελώντας χρέη παρουσιαστή, πήρε συνέντευξη από τον Βραζιλιάνο «βασιλιά» της μπάλας, που έφυγε χθες από τη ζωή στα 82 του χρόνια.

Σε εκείνη την ιδιαίτερη συνύπαρξή τους, οι δύο άσοι έκαναν αναφορές στο παρελθόν και μιλούσαν για την τεράστια καριέρα τους.

Κάποια στιγμή ο Αργεντίνος είπε στον Πελέ ότι «ένα από τα όνειρά μου είναι να ανταλλάξω μερικές κεφαλιές μαζί σου».

Ο «βασιλιάς» φυσικά δεν είπε «όχι» και μαζί με τον Ντιεγκίτο χάρισαν λίγα λεπτά ποδοσφαιρικής «μαγείας» στο τηλεοπτικό κοινό που ζητωκραύγαζε μέσα στο στούντιο...

{https://www.youtube.com/watch?v=4gJ4o3FVkEw}

Maradona to Pele: "A dream of mine is to do a couple of headers with you." ?❤️pic.twitter.com/s53VhQHxZz