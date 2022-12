Ο «μύθος» της μπάλας, κατέληξε χθες, σε ηλικία 82 ετών, μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Αλησμόνητος, θα μείνει, όμως, στην καρδιά εκατομμυρίων θαυμαστών, αλλά φυσικά και στην ομάδα του, τη Σάντος.

Η Σάντος είναι η ομάδα, με την οποία πορεύτηκε και μεγαλούργησε τα περισσότερα χρόνια ο Πελέ, φορώντας το «θρυλικό» 10.

Ο αριθμός 10, λοιπόν, ενδέχεται να σταματήσει να χρησιμοποιείται από τη Σάντος, τουλάχιστον για το 2023, ως ένας ακόμα φόρος τιμής στον ήρωα από την Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Σάντος, Andres Rueda, θα σταλεί αίτημα και για την οριστική απόσυρση της φανέλας με το νούμερο 10 στο Συμβούλιο Διαβούλευσης.

Η κίνηση αυτή, προήλθε μετά από αίτημα της οικογένειας του Πελέ.

Andres Rueda, presidente do Santos, confirma que o Peixe não usará a camisa 10 a partir de janeiro e um pedido de aposentadoria definitiva da camisa 10 será enviado para votação no Conselho Deliberativo.



O pedido para a aposentadoria partiu da família do Rei Pelé. pic.twitter.com/Y3lS9bsuMW