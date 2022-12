Ο Μαρκ Όβερμαρς, νυν τεχνικός διευθυντής της Αντβέρπ, αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες το βράδυ και εισήχθη στο νοσοκομείο με ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο πρώην εξτρέμ της Άρσεναλ και της εθνικής Ολλανδίας εισήχθη στο νοσοκομείο το βράδυ της Πέμπτης.

Η είδηση ανακοινώθηκε από την τωρινή του ομάδα, την βεγλική Αντβέρπ, όπου ο 49χρονος εργάζεται ως διευθυντής ποδοσφαίρου.

Σε ανάρτηση της ομάδας της Αμβέρσας αναφέρεται ότι «ο Μαρκ Όβερμαρς, διευθυντής ποδοσφαιρικών υποθέσεων της RAFC, αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες το βράδυ και εισήχθη στο νοσοκομείο με ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Μαρκ προσαρμόζεται καλά μέχρι στιγμής αλλά θα πρέπει να χαλαρώσει για λίγο. Ο Μαρκ και η οικογένειά του εστιάζουν στην ανάρρωσή του και επιθυμούν να μην σχολιάσουν περαιτέρω. Η RAFC εύχεται στον Μαρκ περαστικά!».

Ο Όβερμαρς, που έχει φορέσει τη φανέλα κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων όπως ο Άγιαξ και η Μπαρτσελόνα, κατείχε στο παρελθόν τον ίδιο ρόλο στον Άγιαξ, αλλά παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, αφού παραδέχθηκε ότι έστειλε ανάρμοστα μηνύματα σε γυναίκες συναδέλφους του. Τον επόμενο μήνα εντάχθηκε στην Αντβέρπ.

Marc Overmars is already back in football after his controversial exit from Ajax! ??



Royal Antwerp have considered his recent incident as a private matter.#Overmars #Ajax #Antwerp pic.twitter.com/U66bk5TyEB