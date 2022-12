Ο πορτογάλος, είχε μείνει εκτός Μάντσεστερ, πριν αρχίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, μετά από συνέντευξη, που είχει δώσει στο τηλεοπτικό κανάλι «Talk Tv», τονίζοντας - μεταξύ - άλλων - το πόσο προδομένος αισθάνθηκε από την ομάδα του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε προχωρήσει τότε σε ανακοίνωση, κατά την οποία γνωστοποιούσε τη λύση του συμβολαίου του Κριστιάνο Ρονάλντο «με κοινή συμφωνία».

Νέα του ομάδα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, φαίνεται πως θα είναι η Αλ Νασρ.

Συγκεκριμένα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα παίξει από τον Ιανουάριο του 2023 και για τα επόμενα δύο χρόνια στην Αλ Νασρ.

Cristiano Ronaldo to Al-Nassr, here we go! The deal has been signed between the player and the club ?? #Ronaldo



Ronaldo will travel to Saudi Arabia in the next days to undergo medical tests and then sign the contract.