Μέλος της Αλ Νασρ αποτελεί πλέον κι επίσημα ο πορτογάλος επιθετικός, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα παίξει από τον Ιανουάριο του 2023 και για τα επόμενα δύο χρόνια στην Αλ Νασρ, με ετήσιο μισθό κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, με, παράλληλη, ύπαρξη και εμπορικών συμφωνιών.

Η ομάδα, τον υποδέχτηκε ένθερμα, επισημαίνοντας:

«Αυτό είναι κάτι παραπάνω από το να γράφεται ιστορία. Αυτή είναι μια μεταγραφή που όχι μόνο θα εμπνεύσει τον σύλλογό μας να επιτύχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία αλλά θα εμπνεύσει το πρωτάθλημα μας, το έθνος μας και τις μελλοντικές γενιές, αγόρια και κορίτσια να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους Καλώς ήρθες Κριστιάνο στο νέο σου σπίτι».

Ο νέος του προπονητής, Ρούντι Γκαρσία, σε μια από τις πρώτες του δηλώσεις, μετά και την ανακοίνωση της μεταγραφής, ανέφερε εν είδει αστεϊσμού, ότι «θα ήθελε τον Μέσι».

Συγκεκριμένα, ο Γκαρσία είπε:

«Πρώτα ήθελα να φέρω τον Μέσι. Προσπάθησα να τον φέρω ο ίδιος απευθείας από την Ντόχα».

Μετά, φυσικά, ο Γκαρσία γέλασε με τη συγκεκριμένη αναφορά, τονίζοντας πως «Η παρουσία ενός θρύλου όπως του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία είναι κάτι εξαιρετικό και μεγάλης σημασίας. Θα προσπαθήσουμε να τον ενσωματώσουμε στην ομάδα για να δείξει τι μπορεί να προσφέρει και να δώσει χαρές στους φιλάθλους μας».

