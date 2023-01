Νέο μέλος της Αλ Νασρ είναι κι επίσημα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο πορτογάλος επιθετικός, «έδωσε τα χέρια» με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για δύο χρόνια, μέχρι το 2025, με ετήσιο μισθό κοντά στα 200 εκατ. ευρώ.

Στο αεροπλάνο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο διεθνής άσος κατευθυνόμενος προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο ίδιος, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο, λέγοντας «Παιδιά, τα λέμε σύντομα».

Ο Ρονάλντο θα υποβληθεί σήμερα στα απαραίτητα ιατρικά τεστ κι αύριο Τρίτη θα εμφανιστεί κανονικά με την ομάδα.

All eyes on Riyadh as the world's greatest @Cristiano will be unveiled in Al Nassr colours for the very first time ?⌛️



? Mrsool Park @VictoryArena_sa

?️ Tomorrow, 3 Jan

? 7pm#HalaRonaldo ? pic.twitter.com/o2z8p1dnW4