Η Μαρία Σάκκαρη τα κατάφερε, παίζοντας με ψυχραιμία και ευστροφία, να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά τένις.

Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα, που κατατάσσεται στο νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, απέσπασε τη νίκη από την Βελγίδα τενίστρια, Ελίζ Μέρτενς, κυριαρχώντας με 2-0 σετ, 6-1 και 7-5 σε 1 ώρα και 23 λεπτά, κάνοντας το 2-1 για την Ελλάδα στη σειρά.

Έτσι, λοιπόν «σφραγίστηκε» η πρόκριση της χώρας μας στον τελικό των ομίλων του Περθ, μιας κι αν χάσει στα δύο επόμενα ματς της ημέρας, εξακολουθεί να υπερτερεί βαθμολογικά.

Team Greece are through to the City Finals in Perth - and they are very excited about it! #UnitedCup pic.twitter.com/RQPrsBbRTY