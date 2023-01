Οι γυναίκες στη Γάζα, έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασκηθούν στη πυγμαχία, μετά τα «εγκαίνια» του πρώτου συλλόγου στη χώρα.

Η Farah Abu Al-Qomsan, η 15χρονη από τη Γάζα, που είχε ξεκινήσει το άθλημα στα 9 της μπορεί πλέον να προπονείται κανονικά σε γυμναστηριακό χώρο.

«Προπονούμασταν σε ένα μικρό γκαράζ. Τώρα προπονούμαστε σύμφωνα με τους πλήρεις κανόνες και απελευθερώνουμε τη κακή μας ενέργεια».

Προπονητής του κοριτσιού είναι ο Osama Ayoub στο Palestine Boxing Centre, με την προσπάθειά του, αρχικά, να έχει ανταπόκριση μόνο στη Farah και σε μια άλλη κοπέλα.

Σύμφωνα με το Reuters, πριν από έξι χρόνια, ο Ayoub, ξεκίνησε με δύο κορίτσια. Σταδιακά, εντάσσονταν όλο και περισσότεροι κι έτσι μετακόμισαν από το μικρό γκαράζ κι άρχισαν να προπονούνται στην παραλία ή σε ενοικιαζόμενους χώρους πριν μετακομίσουν στο νέο κτίριο του συλλόγου.

«Τα κορίτσια είναι έτοιμα. Τους εκπαίδευσα σκληρά για πέντε χρόνια», είπε ο Ayoub. «Δίνουμε το παράδειγμα».

Τώρα περίπου 40 κορίτσια προπονούνται στο κέντρο με το μεγάλο ρινγκ του μποξ, τον εξοπλισμό προπόνησης και τις αφίσες των «ηρώων» της πυγμαχίας, όπως ο Μάικ Τάισον στους τοίχους, «αψηφώντας» τα στερεότυπα σε μια περιοχή, όπου η πυγμαχία ήταν παραδοσιακά άθλημα για τους άνδρες.

«Κάποιοι μου έλεγαν «Γιατί πυγμαχία, τι θα ωφεληθείς από αυτό, πήγαινε να μάθεις κάτι κορίτσι», είπε η Farah. «Εγώ ωφελούμαι πολύ από την πυγμαχία και σήμερα φιλοδοξώ να εκπροσωπήσω τον παλαιστινιακό λαό μου και να λάβω μέρος σε παγκόσμια πρωταθλήματα».

