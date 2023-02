Ένας οπαδός της Αϊντχόφεν «μπούκαρε» στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις του αγώνα του Europa League με τη Σεβίλλη. Στη συνέχεια επιτέθηκε στον τερματοφύλακα Μάρκο Ντμίτροβιτς των φιλοξενούμενων.

Τότε έγινε… χαμός. Ο γκολκίπερ των Ανδαλουσιάνων, μετά το πρώτο χτύπημα που δέχτηκε στο πρόσωπο, αντέδρασε και άρπαξε τον οπαδό και τον ακινητοποίησε στο έδαφος.

Παράλληλα, άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου μπήκαν γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο για να απομακρύνουν τον οπαδό.

Ο Ντμίτροβιτς είπε στο ιατρικό προσωπικό της Σεβίλλης ότι δεν χρειάζονταν ιατρική βοήθεια μετά την επίθεση.

Ο προπονητής της Σεβίλλης Χόρχε Σαμπάολι δήλωσε για το περιστατικό: «Είναι απίστευτα λυπηρό που συνέβη αυτό. Το βρίσκω ανησυχητικό, τέτοιου είδους πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να διασφαλίσουμε ότι θα σταματήσει. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί στο μέλλον», δήλωσε ο προπονητής της ισπανικής ομάδας.

Η PSV κέρδιζε τον αγώνα με 1-0 εκείνη τη στιγμή. Λίγο αργότερα, έγινε το 2-0. Η νίκη αυτή δεν ήταν αρκετή για την PSV ώστε να περάσει στους 16 της διοργάνωσης. Η Σεβίλλη κέρδισε τον πρώτο αγώνα, μια εβδομάδα νωρίτερα με 3-0, και πήρε εκείνη το εισιτήριο της πρόκρισης.

At full-time a PSV fan ran on the pitch and tried to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.



Dmitrovic threw him to the floor and held him down until the stewards came on.pic.twitter.com/CDxRwkZKDg