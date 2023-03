Ο Γιάννης, μαζί με τον Θανάση, τον Κώστα και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο αγόρασαν μετοχές της ομάδας του Τενεσί, της Νάσβιλ. Ο John Ingram, ο κύριος ιδιοκτήτης της Nashville SC, που παίζει για 4η χρονιά στο MLS, ανακοίνωσε την Πέμπτη 2/3 ότι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών των Nashville Predators (NHL) Filip Forsberg και ο δύο φορές MVP και πρωταθλητής του ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν ενταχθεί στο ιδιοκτησιακό σχήμα της ομάδας.

Ο Φόρσμπεργκ και ο Αντετοκούνμπο εντάσσονται σε μια ισχυρή και ποικιλόμορφη ομάδα ιδιοκτητών, στις πιο πρόσφατες προσθήκες της οποίας περιλαμβάνονται η Ρις Γουίδερσπουν, ο σύζυγός της Τζιμ Τοθ και ο All-Pro running back των Tennessee Titans (NFL) Ντέρικ Χένρι. Συλλογικά, συμβάλλουν σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες ιδιοκτησίας διασημοτήτων του MLS.

«Ο πατέρας μου ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ήταν το πρώτο άθλημα που αγάπησα στην Ελλάδα», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. «Πάντα είχα το όνειρο να αποκτήσω μια ποδοσφαιρική ομάδα. Όταν τα αδέρφια μου και εγώ μάθαμε για τη Nashville SC, ξέραμε ότι ήταν μια ομάδα και μια πόλη με την οποία θέλαμε να ασχοληθούμε. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος των Boys in Gold και ανυπομονώ να έρθω σύντομα σε έναν αγώνα στο GEODIS Park!».

That's right. We got the Antetokounbros.



Welcome N to the ownership group, @Giannis_An34, @Thanasis_ante43, @kostas_ante13 and @alex_ante29 ? pic.twitter.com/K83Rz9Lp7j