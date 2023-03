Τρεις εβδομάδες μετά την «βαριά» ήττα που γνώρισε στο Ντουμπάι, η Μαρία Σάκκαρη πήρε «εκδίκηση» από την αντίπαλό της, Καρολίνα Πλίσκοβα, όπου μετά από μία καταπληκτική εμφάνιση επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 5-7, 6-3) και προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Indian Wells.

Εκεί θα βρεί απέναντί της τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Πέτρα Κβίτοβα και στην Τζέσικα Πεγκούλα.

