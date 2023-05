Με απίστευτο buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα, ο Ολυμπιακός απάντησε με break στο break της Φενερμπαχτσέ, ανέκτησε το προβάδισμα στη σειρά (2-1) των πλέι οφ της Euroleague και πλέον την προσεχή Παρασκευή (5/5) έχει την ευκαιρία και πάλι στην Πόλη να τυπώσει εισιτήριο για το φάιναλ φορ του Κάουνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 72-71 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη στο Game 3 της σειράς, η οποία στη χειρότερη περίπτωση θα επιστρέψει σε πέμπτο ματς στο ΣΕΦ!

Ο Σλούκας, που έβαλέ 25 πόντους και φυσικά μαζί και το μεγάλο τρίποντο σε μηδέν χρόνο, έκανε φοβερή εμφάνιση. Εξαιρετικός ήταν και ο Βεζένκοφ με 17 πόντους και με κρίσιμα καλάθια στο τέλος.

Από τη Φενέρ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 21 πόντους, ενώ άλλους 15π. πέτυχε ο Τζεκίρι.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 35-38, 51-45, 71-72.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλι 5, Μπιρσέν, Έντουαρντς 5 (1), Χέιζ-Ντέιβις 4, Μπιμπέροβιτς, Πιέρ 7 (1), Τζεκίρι 15, Γκούντουριτς 4, Ντόρσεϊ 21 (3), Καλάθης 10 (2), Αντετοκούνμπο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Κέιναν, Λαρεντζάκης, Φαλ 5, Σλούκας 25 (3), Βεζένκοφ 17 (3), Παπανικολάου 6, Πίτερς 4, Μπλακ 9, ΜακΚίσικ 4

THAT JUST HAPPENED ? @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending ?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm