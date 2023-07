Το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» του καλοκαιριού ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την πλευρά του Γάλλου διεθνή και επιχειρεί να αποσπάσει το «ναι» και από την ομάδα του Γάλλου επιθετικού, την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Εμπαπέ περιλαμβάνει μια τεράστια ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και ένα «βασιλικό» συμβόλαιο στον Γάλλο με πακέτο μικτών αποδοχών ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ (το χρόνο) για πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία του ισπανικού συλλόγου.

Στην αντίπερα όχθη, οι πρωταθλητές Γαλλίας είναι κατηγορηματικοί για το μέλλον του Εμπαπέ αφού είτε θα θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, είτε θα αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι ώστε να μην τον χάσει χωρίς κανένα οικονομικό όφελος.

