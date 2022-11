Το Toyota bZ Compact SUV Concept αποκαλύφθηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Λος Άντζελες 2022.

Η ιαπωνική μάρκα, που έχει ηγετική θέση, έδωσε στους φίλους της αυτοκίνησης μια γεύση για το μέλλον της γκάμας των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων που πρόκειται να λανσάρει τα επόμενα χρόνια.

«Η αεροδυναμική σχεδίαση σε συνδυασμό με τα διαισθητικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ μέχρι τώρα σε μοντέλο της Toyota, το bZ Concept παρουσιάζει ένα άλλο πιθανό όραμα για το πολύ κοντινό μέλλον με τα ηλεκτρικά μας οχήματα με μπαταρία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του ομίλου Toyota, David Christ.

Το Toyota bZ Compact SUV Concept, έχει σχεδιαστεί ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία. Η νέα προσέγγιση της ηλεκτροκίνησης, στοχεύει να εκφράσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και παράλληλα να προσφέρει διασκεδαστική οδήγηση καθώς και υψηλή απόδοση. Πρόκειται για ένα όχημα με μηδενικές εκπομπές ρύπων, που χρησιμοποιεί οικολογικά υλικά εσωτερικού χώρου. Διακρίνεται για τις δυναμικές επιδόσεις, την κορυφαία τεχνολογία και την κομψή εμφάνιση, όπως ανακοίνωσε η μάρκα.

Η αεροδυναμική μορφή του πρωτοτύπου ενισχύει τη φουτουριστική του εμφάνιση. Η επιθετική του στάση, το κάνει να φαίνεται σαν να κινείται ακόμα και όταν στέκεται ακίνητο. Οι κοντοί πρόβολοι και η σχεδίασή του αρμόζουν σε ένα όχημα προηγμένης τεχνολογίας. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός τονίζει την εμφάνισή του και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του κυρίαρχου στόχου κάθε σχεδιαστικής μελέτης που δεν είναι άλλος από τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας.

Το μοντέρνο στυλ επεκτείνεται στο εσωτερικό όπου κυριαρχούν τα premium φινιρίσματα τα οποία τονίζουν την ξεχωριστή εμφάνιση της καμπίνας. Συγκεκριμένα, η ομάδα σχεδιασμού περιέλαβε αρκετές οικολογικές επιλογές, όπως καθίσματα κατασκευασμένα από φυτικά και ανακυκλωμένα υλικά για να εναρμονιστούν με την κατεύθυνση της μάρκας Beyond Zero. Και ένας προσωπικός σύμβουλος στο αυτοκίνητο με το όνομα «Yui» συνδέει τον οδηγό και τους επιβάτες, με το όχημα. Με τη χρήση ηχητικών και οπτικών ενδείξεων φωτισμού που κινούνται γύρω από το εσωτερικό της καμπίνας, ανταποκρίνεται σε αιτήματα ή εντολές από τους εμπρός ή τους πίσω επιβάτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=me8_7nes_Qw}

Το μήνυμα Beyond Zero ενθαρρύνει την επιμελή προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας στο παρόν για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, αναφέρει η μάρκα. Η Toyota οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο η ουδετερότητα του άνθρακα επιτυγχάνεται μέσω της πρακτικής διάθεσης στην αγορά ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων με προηγμένες τεχνολογίες κινητήρων εναλλακτικών καυσίμων και μηδενικών εκπομπών ρύπων, ανακοίνωσε η μάρκα. Παγκοσμίως, η Toyota σχεδιάζει να επεκταθεί σε περίπου 30 αποκλειστικά BEV, συμπεριλαμβανομένων 5 που φέρουν το όνομα της μάρκας bZ (Beyond Zero). Αυτό το χαρτοφυλάκιο ηλεκτροκίνητων προϊόντων θα βοηθήσει στην προώθηση της Toyota προς τον στόχο της για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050.