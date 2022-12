Ο Γάλλος πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1 Πατρίκ Ταμπάι, ο οποίος κέρδισε δύο Γκραν Πρι για τη Ferrari τη δεκαετία του 1980, πέθανε μετά από μακροχρόνια ασθένεια σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Κυριακή.

Ο Tambay, ο οποίος έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, είχε οδηγήσει για τις ομάδες Theodore, McLaren, Renault, καθώς στη Ferrari με την οποία σημείωσε τις δύο νίκες της καριέρας του.

Η πρώτη ήρθε στο Hockenheim το 1982, ενώ ακολούθησε μια καρό σημαία στην έδρα της εμβληματικής ιταλικής κατασκευάστριας εταιρείας στην Imola την επόμενη σεζόν.

Ο γεννημένος στο Παρίσι Tambay έτρεξε σε 123 Grand Prix και αποσύρθηκε το 1986 με πέντε pole positions στο ενεργητικό του και την υψηλότερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, την τέταρτη το 1983, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe