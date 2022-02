Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.