Την Τρίτη 31 Μαΐου, ο Αθήνα 9.84 κλείνει 35 χρόνια στα ερτζιανά! Με αφορμή αυτή την επέτειο «σβήνουμε τα κεράκια» διοργανώνεται ένα 15ήμερο γεμάτο μουσική, ειδικές εκπομπές εντός και…εκτός στούντιο, εκδηλώσεις πολιτισμού και αθλητισμού, ενημερωτικές ημερίδες, προβολές και αφιερώματα.

Μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα, ο Αθήνα 9.84 θα κυκλοφορεί στην πόλη με λεωφορεία και τρόλεϊ «ταξιδεύοντας» το μήνυμα: 35 χρόνια, ο σταθμός της πόλης μας!

Την Τρίτη 17 Μαΐου, ο σταθμός της πόλης, με σύνθημα ««ΠΟΛΗχρωμη Αθήνα», βγαίνει έξω από το studio και, σε συνεργασία με το Antivirus (avmag.gr), δημιουργεί ένα ζωντανό 12ωρο πρόγραμμα (08:00 – 20:00) αφιερωμένο στη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας.

Στην πλατεία Κοτζιά, το Pop Up εξωτερικό studio του σταθμού θα φιλοξενήσει πολιτικούς, συλλογικότητες, καλλιτέχνες και οργανώσεις που θα μιλήσουν με ειλικρίνεια για τις διακρίσεις, τη βία και όλα όσα καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει η gay και trance κοινότητα.

Την Τετάρτη 18 Μαΐου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, ο Αθήνα 9.84 αφιερώνει τις εκπομπές του στα Μουσεία της Πόλης και στους ανθρώπους τους που, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, θα βρίσκονται στα στούντιο του σταθμού!

Την Τρίτη 24 Μαΐου στις 9 μμ, ο Αθήνα 9.84, σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, επιλέγει και προβάλει για τους ακροατές του την ταινία «Άντε Γειά». (Σημ: σε μια σκηνή της ταινίας του 1991 «παίζει» o Αθήνα 9. 84). Τη σύνδεση του σταθμού με την ταινία θα κάνει ο σκηνοθέτης Γιώργος Τσεμπερόπουλος.

Την Πέμπτη 26 Μαΐου, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, ο Αθήνα 9. 94 διοργανώνει ημερίδα με γενικό τίτλο «35 χρόνια Ελεύθερη Ραδιοφωνία» και δύο στρογγυλά τραπέζια συζητήσεων.

Οι θεματικές είναι:

1. «Ενημέρωση: Αλήθειες, ψέματα, Fake News και Πραγματικότητα» και

2. «Το Μουσικό Ραδιόφωνο Σήμερα».

Συμμετέχουν πολιτικοί, εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΑ, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, διευθυντές σταθμών και μουσικοί παραγωγοί.

Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν με Live Streaming στον «αέρα» του σταθμού, στο site και στο κανάλι στο You Tube.

Το Σάββατο 28 Μαΐου, ο Αθήνα 9.84…παίζει μπάλα οργανώνοντας δύο ξεχωριστά ποδοσφαιρικά τουρνουά 4χ4 στην πλατεία Καραϊσκάκη, απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Στους πρωινούς αγώνες συμμετέχουν μαθητές δημοτικού από τα αθλητικά φυτώρια συλλόγων της Αθήνας και στους απογευματινούς ομάδες ΜΜΕ!

Την Τρίτη 31 Μαΐου, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα εντός studio (με ειδικές εκπομπές, καλεσμένους και αρχειακό υλικό) και από τις 6 μμ. μέχρι τις 10 μμ. εκτός studio!

Mε to Pop Up studio μας κατεβαίνουμε στο κέντρο της Αθήνας, οι παραγωγοί μας παίζουν μουσική και…όποιος θέλει να γιορτάσει μαζί μας, έρχεται να μας ευχηθεί και να κάνει την on air αφιέρωσή του στα μικρόφωνα του σταθμού!

Από τις 23 Μαΐου μεταδίδονται στον αέρα στο site και στο κανάλι στο youtube «χειροποίητα video» που έφτιαξαν για τον σταθμό παλαιοί και νεότεροι συνεργάτες του Αθήνα 9.84, δημοσιογράφοι, παραγωγοί αλλά και επώνυμοι, φανατικοί ακροατές του σταθμού.