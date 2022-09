Πρεμιέρα κάνει με το πρώτο κατάστημά της εν Ελλάδι η μεγάλη εταιρεία αθλητικών ειδών JD Sports, μετά την εξαγορά της Cosmos Sport.

Το πρώτο της κατάστημα JD King of Trainers ανοίγει σήμερα η JD Sports στην Αθήνα, στο εμπορικό κέντρο Smart Park.

Πρόκειται για την πρώτη κίνηση της βρετανικής εταιρείας αθλητικών ειδών στην Ελλάδα, μετά την εξαγορά του Cosmos Sport. Θυμίζουμε ότι τα Cosmos Sport τον Οκτώβριο του 2021 εντάχθηκαν στον όμιλο JD Sports Fashion Plc., ενός εκ των κορυφαίων retailer για Premium Sports & Street Fashion στον κόσμο, με πάνω από 3.400 καταστήματα παγκοσμίως σε 32 χώρες.

Στο νέο κατάστημα εκτός από τις νέες sportswear συλλογές ανδρικού, γυναικείου και παιδικού street fashion, δίνεται έμφαση σε exclusive προϊόντα από τα πιο iconic brands: Nike, adidas, Jordan, Converse, Puma, Vans, New Balance, Reebok, Fila, Under Armour, The North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren κ.α.