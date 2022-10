Πτήσεις μεταξύ των νησιών της Δωδεκανήσου αλλά και από και προς Αθήνα ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα δίνοντας λύση στη διασυνδεσιμότητα των νησιών.

Πιο συγκεκριμένα, μια νέα ελληνική εταιρεία ξεκινά με δύο μικρά αεροσκάφη φιλοδοξώντας να εξυπηρετήσει τόσο αυτούς που θέλουν να επισκεφτούν όσο και όσους διαμένουν στα νησιά καθόλη τη διάρκεια του έτους. Τα πρώτα της αεροσκάφη θυμίζουν περισσότερο ιδιωτικά τζετ παρά συμβατικές αεροπορικές εταιρείες.

Η Cycladic, όπως ονομάζεται η εταιρία, υπόσχεται να δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των νησιών του Αιγαίου που φιλοξενούν πλήθος δημόσιων φορέων και υπηρεσιών νευραλγικής σημασίας για την οικονομία, την εκπαίδευση, και όχι μόνο, της νησιωτικής χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρία σκοπεύει άμεσα να αγοράσει και άλλα αεροσκάφη αλλά και να επενδύσει σε ηλεκτρικά. Θα λειτουργεί σε 12μηνη βάση και δε θα αφορά επιδοτούμενους προορισμούς καθώς πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία και επένδυση με το εν λόγω project συνιστά μια ακόμα απόδειξη της εξέλιξης του ελληνικού τουρισμού.

Στο πρώτο στάδιο του επιχειρηματικού σχεδίου η αεροπορική θα χρησιμοποιήσει τρία καινούργια Cessna Grand Caravan EX με χωρητικότητα 8 έως 10 επιβατών. Τα δύο από αυτά τα αεροσκάφη θα εκτελούν συγκεκριμένα τακτικά δρομολόγια. Τα εισιτήρια θα πωλούνται online αλλά και μέσω πρακτορείων. Θα έχουν τους δικούς τους κωδικούς, όπως όλες οι πτήσεις, και το check in θα γίνεται κανονικά στα γραφεία επίγειας εξυπηρέτησης των αεροδρομίων, όπως όλων των άλλων εμπορικών πτήσεων. Το τρίτο Cessna Grand Caravan EX θα παραμένει ελεύθερο προς εκμίσθωση προκειμένου να εκτελεί ιδιωτικές πτήσεις.

H Cycladic θα πετάει αρχικά μόνο μεταξύ συγκεκριμένων νησιών των Κυκλάδων, της Ρόδου και της Κρήτης. Τα δύο αεροσκάφη που θα πραγματοποιούν αυτά τα δρομολόγια θα έχουν ως βάση τους την Πάρο.

Η εταιρεία έχει ένα ευέλικτο πλάνο που, εκτός από την προοπτική διεύρυνσης του στόλου αεροσκαφών της, προβλέπει και τη δυνατότητα να μπορούν να προστεθούν και άλλοι προορισμοί βάσει πάντοτε της ζήτησης. Οι πρώτες πτήσεις θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου και στο αρχικό στάδιο θα συνδέονται μεταξύ τους Χανιά, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Μύκονος, Πάρος, Ρόδος και Σύρος, αλλά κατά τους χειμερινούς μήνες θα προστεθούν και κάποιοι ακόμη προορισμοί, ενώ το καλοκαίρι θα συμπεριληφθεί και η Μήλος.