Σύμφωνα με στοιχεία οι μεγαλύτερες βελτιώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, πριν από τις καταστροφές που προκάλεσε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημειώνονται στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα της Ελλάδας.

Ρεκόρ στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφει η Ελλάδα σύμφωνα με την κατάταξη (BERs) της EIU για το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η κατάταξη της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 16 θέσεις ως αποτέλεσμα όπως αναφέρεται μιας κυβερνητικής πολιτικής που έχει αναλάβει μεταρρυθμίσεις, μειώσεις φόρων και αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στη χώρα.

Η Σιγκαπούρη παραμένει το καλύτερο μέρος στον κόσμο για επιχειρηματική δραστηριότητα τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την κατάταξη ενώ ο Καναδάς και οι ΗΠΑ κατατάσσονται στη δεύτερη και τρίτη θέση, με τη Δυτική Ευρώπη να εξακολουθεί να εκπροσωπείται καλά στην το top 20.

Οι ΗΠΑ ανέβηκαν κατά δέκα θέσεις στην κατάταξη. Οι επιδόσεις της στις περισσότερες από τις κατηγορίες μας—συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού και της αγοράς εργασίας—παραμένουν πολύ ισχυρές.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ανοδική πορεία της χώρας μας στην κατάταξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως καταγράφεται σε έκθεση του EIU (Economist Intelligence Unit), το οποίο είναι το τμήμα έρευνας και ανάλυσης του Ομίλου Economist.

Σύμφωνα με την κατάταξη του EIU η χώρα μας είναι στην πρώτη θέση των χωρών με ανοδική πορεία με 16 μονάδες, ενώ η δεύτερη χώρα είναι το Κατάρ με 11 μονάδες.

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του στα αγγλικά στο Twitter ανέφερε:

«Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας. Πιστεύουμε στη μετατροπή της Ελλάδας σε μια φιλική προς τις επιχειρήσεις χώρα που θα προσελκύσει περαιτέρω ξένες επενδύσεις. Αν και πρέπει να γίνουν περισσότερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

"Very encouraging to see our efforts to reform the economy being recognized. We believe in turning Greece into a business-friendly country attracting further foreign investment. Though there is more to be done, Greece is on the right path".

{https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1587104408114008070}

Σύμφωνα με έρευνα, το γεγονός ότι 11 από τις 20 κορυφαίες χώρες της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται στη δυτική Ευρώπη αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο πολιτικής σταθερότητας σε αυτήν την περιοχή, την παρουσία μεγάλων και ανταγωνιστικών εγχώριων αγορών και τον ισχυρό βαθμό ανοίγματος στο παγκόσμιο εμπόριο.

Πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και της Ελλάδας, μπόρεσαν να παράσχουν σημαντική δημοσιονομική στήριξη για πολίτες και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020 και ξανά το 2022, καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός αύξησε το κόστος ζωής.

Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της περιοχής είναι κακές, καθώς πλησιάζει μια ενεργειακή κρίση αυτόν τον χειμώνα, αλλά μεσοπρόθεσμα, μεγαλύτερες επενδύσεις στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης της ΕΕ 750 δισ. ευρώ θα στηρίξουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα τερματίσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Οι επενδύσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές στον ψηφιακό τομέα, στην επιδίωξη της πράσινης ατζέντας και στη μετάβαση από την εξάρτηση από τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα.