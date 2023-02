Με κεντρικό μήνυμα το «Cans are here, let’s raise our glasses”, η Βίκος Α.Ε. παρουσιάζει στη φετινή έκθεση HO.RE.CA τις ολοκαίνουριες συσκευασίες των αναψυκτικών της από γυαλί και αλουμίνιο, οι οποίες με τον πρωτοποριακό τους σχεδιασμό καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών των επαγγελματιών της καφεστίασης και των ξενοδοχείων, με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία.

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.) συμμετέχει στην έκθεση, την κορυφαία συνάντηση για τη φιλοξενία και τη μαζική εστίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo. Στο Hall 1, περίπτερο Α02/Β01, η Βίκος Α.Ε. θα έχει την ευκαιρία να συστήσει στο κοινό το εύρος των προϊόντων της και οι επισκέπτες του περιπτέρου της θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν απολαυστικά cocktails. Η παρουσία της Βίκος Α.Ε. σε άλλη μια HORECA έρχεται να ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δυναμική παρουσία της εταιρείας, σε συνέχεια μιας χρονιάς εντυπωσιακών επιδόσεων, και μιας επιτυχημένης επένδυσης της ολοκαίνουριας μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης στο Καλπάκι Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας που την έχουν καταστήσει κορυφαία στον κλάδο της. Για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται για μία ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την ομώνυμη πηγή, του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος», το οποίο διαθέτει από το 1992 στην Ελληνική αλλά και ξένη αγορά. Η εταιρεία λειτουργεί πέντε υπερσύγχρονα εργοστάσια με καθετοποιημένη παραγωγή. Τέσσερα εργοστάσια εμφιαλώνουν νερό και παράγουν αναψυκτικά, ενώ το πέμπτο εργοστάσιο, η PETCOM Plastics, παράγει πλαστικά προπλάσματα (preforms) από PET και πώματα. Στις εγκαταστάσεις της, που καλύπτουν 87.800m2, σε συνολική έκταση 260 στρεμμάτων, η εταιρεία αξιοποιεί 7 πηγές νερού, λειτουργεί 33 γραμμές και η παραγωγική της δυναμικότητα είναι 492.200 φιάλες/ώρα To 2014, μετά από δύο χρόνια εντατικής έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία εισήλθε στην αγορά των αναψυκτικών με την κυκλοφορία 8 διαφορετικών γεύσεων, δημιουργώντας μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων, τα «Βίκος» Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά. Το 2017 η εταιρεία εμπλούτισε την γκάμα των αναψυκτικών με 3 νέες γεύσεις, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και γλυκαντικό από το φυτό στέβια, Βίκος Cola στέβια, Βίκος Πορτοκαλάδα στέβια και Βίκος Λεμονάδα στέβια. Το 2021 η εταιρεία λάνσαρε τη Βίκος Cola Zero Sugar, τη μόνη Cola Zero Sugar με φυσικό μεταλλικό νερό και αποκλειστική συνταγή. Το 2022 εμπλουτίζεται η κατηγορία των mixers με το λανσάρισμα του Βίκος Pink Grapefruit Soda. Τα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα αναψυκτικά που παρασκευάζονται με φυσικό μεταλλικό νερό από την πηγή ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, χρησιμοποιώντας χυμό από ελληνικά φρούτα. Επιπλέον το 2022 ολοκληρώνει την επένδυση 22 εκ. του νέου βιομηχανοστασίου στο Καλπάκι Ιωάννινων και εισέρχεται στην αγορά HO.RE.CA λανσάροντας νέες συσκευασίες γυαλιού και αλουμινίου για τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά.