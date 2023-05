Η εταιρία Caldera Yachting τιμήθηκε με τρία βραβεία στα Tourism Awards 2023, στις 27 Απριλίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα, παρουσία στελεχών και προσωπικοτήτων του τουριστικού κλάδου που τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή.

Η εταιρία βραβεύτηκε με Gold award στην κατηγορία “Θαλάσσιος Τουρισμός” Silver award στην κατηγορία “Guest Excellence Service” και Silver award επίσης στην κατηγορία “Πρωτοβουλίες επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου”.

Η Caldera Yachting διακρίνεται για όγδοη χρονιά στον θεσμό των Tourism Awards, του οποίου η φετινή διοργάνωση ήταν η δέκατη κατά σειρά και αποτελεί τα πρώτα και μεγαλύτερα βραβεία του κλάδου που συνεχίζουν σταθερά να επιβραβεύουν τους πρωτοπόρους και τους καινοτόμους της τουριστικής αγορά. Από το 2015 και κάθε χρόνο η εταιρία έχει τιμηθεί με Gold & Silver Awards στις κατηγορίες Sea Tourism και Customer Service Excellence. Επίσης το 2017 η Caldera Yachting βραβεύτηκε ως “Charter Company of the Year - Global Award Winner” από τα «Luxury Travel Guide Awards», κατατάσσοντας την στους καλύτερους του κόσμου, ενώ στο κλείσιμο του 2018 απέσπασε την σημαντική διάκριση «Best In Luxury» με Silver Award στα International Travel & Tourism Awards 2018, μία πρωτοβουλία της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης τουρισμού στο Λονδίνο WTM.

Το 2022, μία χρονιά επίσης υψηλών διακρίσεων, η εταιρία τιμήθηκε ως Best Luxury Private Yachts στα Luxury Lifestyle Awards ενώ βραβεύτηκε ως Best Luxury Yacht Company in Europe στα International Travel Awards. Όλες αυτές οι ιδιαίτερα τιμητικές διακρίσεις αποτελούν σημαντικά βήματα στην συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας και μία επιβεβαίωση αλλά και επιβράβευση των δεσμεύσεων της να υπηρετεί με συνέπεια τους στόχους της που παραμένουν επικεντρωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών της και την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο yachting.