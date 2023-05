Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε «πράσινο φως» για την εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft. Η έγκριση εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που προσφέρει η Microsoft. Οι δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν πλήρως τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό που διαπίστωσε η Επιτροπή και αποτελούν σημαντική βελτίωση για το cloud gaming σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Ο αμερικανικός κολοσσός των βιντεοπαιχνιδιών θα περάσει στα χέρια της Microsoft με ένα ποσό «μαμούθ» που αγγίζει τα 69 δισ. δολάρια. Η σημερινή απόφαση προκύπτει μετά από ενδελεχή έρευνα σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά της Activision από τη Microsoft. Όπως πάντα, η Επιτροπή στήριξε την απόφασή της σε αδιάσειστα στοιχεία, καθώς και σε εκτεταμένες πληροφορίες και ανατροφοδότηση από ανταγωνιστές και πελάτες, μεταξύ άλλων από προγραμματιστές και διανομείς παιχνιδιών, καθώς και από πλατφόρμες streaming παιχνιδιών στο νέφος στην ΕΕ, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τόσο η Activision όσο και η Microsoft αναπτύσσουν και κυκλοφορούν παιχνίδια για υπολογιστές, κονσόλες και κινητές συσκευές και διανέμουν παιχνίδια για υπολογιστές. Η Microsoft διανέμει επίσης παιχνίδια για κονσόλες και προσφέρει την κονσόλα Xbox μαζί με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος PC Windows. Το «χαρτοφυλάκιο» παιχνιδιών της Activision περιλαμβάνει διάσημα franchises όπως τα Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch και Diablo.

Η προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής διαπίστωσε ότι η Microsoft θα μπορούσε να επηρεάσει τον ανταγωνισμό στη διανομή βιντεοπαιχνιδιών για κονσόλες και PC, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών υπηρεσιών πολλαπλών παιχνιδιών και των υπηρεσιών streaming παιχνιδιών στο cloud- και στην προμήθεια λειτουργικών συστημάτων PC. Όμως, η εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς της Κομισιόν έδειξε ότι η Microsoft δεν θα μπορούσε τελικά να βλάψει τις ανταγωνιστικές κονσόλες και τις ανταγωνιστικές συνδρομητικές υπηρεσίες πολλαπλών παιχνιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Microsoft δέχτηκε να λάβει «διορθωτικά» μέτρα στον «χρυσοφόρο» τομέα του cloud gaming (παιχνίδια στο νέφος) τα οποία δέχθηκαν οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Την ευνοϊκή για τη Microsoft απόφαση την επέτρεψε το γεγονός ότι η αμερικανική εταιρεία δέχθηκε streaming παιχνιδιών της Activision σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Το «πράσινο φως» του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ συνιστά μεγάλη νίκη για τη Microsoft, καθώς κορυφαία αρχή ανταγωνισμού της Βρετανίας τον περασμένο μήνα μπλόκαρε τη συμφωνία.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Microsoft να χορηγεί αυτόματα άδεια για δημοφιλή παιχνίδια της Activision Blizzard σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες cloud gaming. Αυτό θα ισχύει παγκοσμίως και θα δώσει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο να παίζουν αυτά τα παιχνίδια σε οποιαδήποτε συσκευή επιλέξουν» σχολίασε από πλευράς του στο Twitter ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμίθ.

The European Commission has required Microsoft to license popular Activision Blizzard games automatically to competing cloud gaming services. This will apply globally and will empower millions of consumers worldwide to play these games on any device they choose.