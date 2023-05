Ο κορυφαίος θεσμός των Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, που διοργανώνει για 14η χρονιά ο Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands - www.easygroup.com.gr , που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet.com, easyHotel.com, easyCar.com, easyBoat.com and easyFerry.com κ.α.) και του Stelios Philanthropic Foundation www.steliosfoundation.gr , επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά, για να επιβραβεύσει τις πιο αξιόλογες προσπάθειες στον χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.