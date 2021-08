Κι αυτό γιατί ανακοινώθηκαν μέτρα μέχρι τον Μάρτιο του 2022 και θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για τον χειμώνα, αφορούν αποκλειστικά τους εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί χωρίς όμως να γίνεται πουθενά αναφορά στους ανεμβολίαστους εργοδότες.

Όπως μας εξηγεί ο εργατολόγος δικηγόρος Γιάννης Καρούζος δεν προβλέπεται κάτι για τους εργοδότες σημειώνοντας ότι η προηγούμενη ΚΥΑ δεν έχει ακόμη επικαιροποιηθεί για το τι ισχύει με τους εργοδότες και τα rapid test και έτσι οι εργοδότες δεν έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ότι αφορά την πραγματοποίηση και τη δήλωση τεστ κατά του κορωνοϊού. Μάλιστα όπως μας εξηγεί ο κ. Καρούζος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σχετικά με τους ανεμβολίαστους και τα rapid test δεν αναφέρεται πουθενά και τι θα ισχύει για τους τρίτους που θα εισέρχονται σε ένα κατάστημα όπως είναι για παράδειγμα οι προμηθευτές.



Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ΚΥΑ που αφορούσε τους εργοδότες είχε να κάνει με την διενέργεια self test τον προηγούμενο Απρίλιο που και πάλι υπήρχαν πολλά κενά καθώς ο εργοδότης δεν ήταν υποχρεωμένος να κάνει και να δηλώνει το self test. Από τότε και μέχρι σήμερα λαμβάνονται μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους και όχι τους εργοδότες οι οποίοι μπορούν να είναι ανεμβολίαστοι και να μην κάνουν rapid test τώρα, self test πριν λίγους μήνες.

Συγκεκριμένα σήμερα ισχύει η εγκύκλιος του Απριλίου που ορίζει την διενέργεια self test καθώς ακόμη δεν έχει επικαιροποιηθεί.

Οι εργοδότες και τα μέλη οργάνων διοίκησης, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους α) στο λιανεμπόριο β) στις μεταφορές γ) στην εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής) και η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών υποχρεούνται σε self test.

Σημειώνεται δε ότι οι εργοδότες, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, οφείλουν με ατομική τους ευθύνη να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο με δική τους δαπάνη χωρίς να έχουν υποχρέωση να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μπορούν όμως και αυτοί να δηλώνουν προαιρετικά - όπως αναφέρεται - το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Επίσης στην ίδια εγκύκλιο ορίζονται και μία σειρά εξαιρέσεων από την διαδικασία, που είναι οι εξής: