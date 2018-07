Έτοιμοι και ενθουσιασμένοι για τη συμμετοχή τους τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Mαθητικής Επιχειρηματικότητας «Company Οf The Year 2018» του Junior Achievement Europe στις 16-19 Ιουλίου στο Βελιγράδι, είναι οι 20 μαθητές «επιχειρηματίες» της Β’ Λυκείου από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά στην Καλαμάτα, ιδρυτές της Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης «Helm.e.t». H μαθητική ομάδα είχε τη τιμή να πάρει το πρώτο βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018, στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece και τώρα στοχεύει σε διάκριση στην Ευρώπη.

Η «Helm.e.t.» έχει δημιουργήσει το «έξυπνο κράνος», που υπενθυμίζει στον μοτοσυκλετιστή να οδηγεί με ασφάλεια. Με το «Νοctua Kit», το σύστημα που έχουν αναπτύξει τα παιδιά, η μηχανή δεν παίρνει μπροστά εάν ο οδηγός δεν έχει φορέσει το κράνος του. Λειτουργεί με αισθητήρες και πομπούς που τοποθετούνται και στο κράνος και στη μηχανή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν εντυπωσιάσει με την έξυπνη και κοινωνικά ευαίσθητη ιδέα τους να δημιουργήσουν το «έξυπνο κράνος» και να μειώσουν δραματικά τα θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα νέους ανθρώπους, στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Μετά τη νίκη της στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό, η «Ηelm.e.t» παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την ιδέα της στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) αλλά και στην Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. κυρία Violeta Bulc. Η κα Bulc συνεχάρη θερμά τα παιδιά και τους έδωσε πολύτιμες συμβουλές για να κάνουν την ιδέα τους πράξη. Το «έξυπνο κράνος» είναι μια παγκόσμια καινοτομία με αρχικό κόστος 300 ευρώ και στόχο να επιδοτείται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα κράτη, έτσι ώστε να φθάνει στα χέρια των μοτοσυκλετιστών σχεδόν δωρεάν.

Τα παιδιά θα διαγωνισθούν στο Βελιγράδι με άλλες 38 ομάδες από Ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του Junior Achievement Europe. Κάθε ομάδα εκπροσωπείται από 5 μαθητές «διευθυντικά στελέχη» της μαθητικής «επιχείρησης» οι οποίοι πραγματοποιούν την επίσημη παρουσίαση και δίνουν συνεντεύξεις στους 10 κριτές που είναι υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.

Οι πέντε μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την «Helm.e.t.» είναι:

Γιάννης Μπουγάς: Γενικός Διευθυντής

Διονύσης Μακρής: Διευθυντής Τεχνολογίας

Αγγελίνα Καραβλίδη: Διευθύντρια Ποιοτικού Ελέγχου

Θάλεια Ανδριανού: Διευθύντρια Πωλήσεων

Ιωάννα Τασιοπούλου: Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων

Την υπόλοιπη ομάδα αποτελούν οι μαθητές και οι μαθήτριες: Μαρία Βορβίλα, Δημήτρης Ζέρβας, Παναγιώτης Νέστορας, Βαγγέλης Ντάκουρης, Σωτήρης Κακαλέτρης, Ελπίδα Μαργέλη, Κατερίνα Ρεκλείτη, Νάνση Βασιλάκη, Μαρία Φράγκου, Ειρήνη Λέφα, Δήμητρα Μακλέοντ, Αγγελική Μοίρα, Μαρία Σαρατσιώτη, Θάνος Διαμαντόπουλος και Ορέστης Σαραντόπουλος.

Την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουν υποστηρίξει οι εξής: Την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουν υποστηρίξει οι εξής: κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου - PhD, Civil - Transportation Engineer Department of Transportation Planning and Engineering, κ. Ευάγγελος Σδόνγγος, M.Eng., ΜBA - Researcher-Electrical and Computer Engineering Project Manager, Smart Integrated Systems Team Leader, Crisis Management and Security Unit από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και κ. Ιπποκράτης Παπαδημητράκος, ιδρυτής, του www.mataroa.org, εθελοντής-επιχειρηματικός σύμβουλος για το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του ΣΕΝ/JA Greece.

Χορηγοί: Ίδρυμα Γεωργίου και Βίκυς Καρέλια, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Μητρόπολη Μεσσηνίας, Κέντρο Αποκατάστασης Διάπλαση, Ευρωπαϊκή Πίστη Καλαμάτας-Ι. Σκάρπας, Μουργής - Super Market, PLATEA -café, Autovision- Ιδ. Κτεο Interamerican.

Στο Βελιγράδι, τα παιδιά θα συνοδεύει η κα Σταυρούλα Κόκκαλη, οικονομολόγος, υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, ο κ. Κωνσταντίνος Κοτταρίδης, Εικαστικός, υπεύθυνος καθηγητής του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση», η κ. Ευανθία Λουμπρούκου, καθηγήτρια Αγγλικών, συνοδός και η κ. Ελένη Λεμπέση, Χημικός, συνοδός.

Από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, την ελληνική αποστολή θα συνοδεύει η Επίτιμη Πρόεδρος κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΝ/JA Greece κ. Αργύρης Τζικόπουλος και η Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του οργανισμού κα Μαρία Γιαννέτου. Το ΣΕΝ/JA Greece είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός επιχειρηματικότητας και υποστηρίζεται από την MetLife, το Citi Foundation, την Εθνική Τράπεζα, τη General Mills, το Hellenic Initiative, την Αμερικανική Πρεσβεία την Accenture και άλλες 60 επιχειρήσεις.

