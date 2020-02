Για την τραγωδία της θύρας 7, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ: Αναφέρεται στην τραγική επέτειο της 8ης Φεβρουαρίου και στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.

Το μήνυμα Μαρινάκη για την τραγωδία στη θύρα 7

«Η 8η Φεβρουαρίου είναι για ολόκληρη την οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμών για αυτούς που έφυγαν τόσο άδικα από κοντά μας. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ! Θα συνεχίσουμε να τους κάνουμε υπερήφανους, δουλεύοντας καθημερινά σκληρά, ώστε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας να είναι δυνατός και νικητής!» / “February the 8th is for the entire OLYMPIACOS family, a day of remembrance and honour for those who left us so unjustly. We will never forget them! We will continue to make them proud, by working hard daily in strengthening OLYMPIACOS and making him a winner!”

#Olympiacos #NeverForgotten1981? #Gate7 #Marinakis #Piraeus #Greece».